61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İzmir’de başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin en prestijli bisiklet organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 61. kez düzenleniyor.

Çeşme Kalesi’nden verilen startla başlayan yarışın açılış etabında 23 takımdan 158 sporcu, 148,7 kilometrelik Çeşme-Selçuk parkurunda pedal çevirecek.

Start törenine İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Organizasyon, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da sona erecek.

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu büyümeye devam ediyor”

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026) Yarış Direktörü Vladimiros Petsas, organizasyonun her yıl geçmiş tecrübelerden beslenerek daha ileri taşındığını ve uluslararası bisiklet takvimindeki yerini giderek güçlendirdiğini söyledi.

Hazırlıkların iyi gittiğini aktaran Petsas, organizasyonun gelişimine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Her yıl büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Çünkü geçmişimizden ders çıkarıyoruz. Her zaman ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu neredeyse Fransa Turu ve diğer büyük organizasyonlarla aynı seviyede. İnsanlar da çok heyecanlı görünüyor, bu da bir başka ilerleme noktası. Çünkü her yıl sadece sporcuların değil, izleyen vatandaşların da sayısı artıyor."

Çeşme-Selçuk etabıyla bugün başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etap sonunda 3 Mayıs'ta Ankara'da tamamlanacak.

TUR 2026'nın diğer etapları şu şekilde:

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre,

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre,

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre,

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti-Kemer, 180,7 kilometre,

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre,

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre,

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre.