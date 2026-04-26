AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a saldırı girişimini kınadı: “Demokrasilerde şiddete yer yoktur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik silahlı saldırı girişimi sonrası olayı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, demokratik süreçlerde şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yaşanan olaya ilişkin duyduğu üzüntüyü ve kınama mesajını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum. ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.”

Demokrasi vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin hiçbir şekilde meşru bir araç olamayacağını belirterek uluslararası kamuoyuna da mesaj verdi:

“Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır, şiddetin hiçbir türlüsüne yer yoktur. Başkan Trump’a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

