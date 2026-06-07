Merkez Av Komisyonu 2026-2027 av sezonu kararlarını yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu, yeni av sezonuna ilişkin takvimi ve avlanma esaslarını belirledi. Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yaban hayatının korunması ve türlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan düzenlemede, yaban hayvanlarının biyolojik gelişim dönemleri ile bölgesel iklim koşulları dikkate alındı.

Av sezonu bölgelere göre farklı tarihlerde açılacak

Bıldırcın ve üveyik avı Ege ile Marmara bölgelerinde 18 Ağustos 2026’da başlayacak. Doğu ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde ise sezon 25 Ağustos’ta açılacak.

Kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avına bazı iller dışında 28 Ekim 2026-17 Ocak 2027 tarihleri arasında izin verilecek.

Su kuşları ve göçmen kuş türlerini kapsayan sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı ise 24 Ekim 2026’da başlayacak ve 7 Mart 2027’ye kadar sürecek.

Kara avcılığına ilişkin düzenlemeler

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos’ta, diğer bölgelerde ise 25 Ağustos’ta başlayacak.

Yaban tavşanı ve tilki avı Marmara Bölgesi’nde 10 Ekim’de, diğer bölgelerde 28 Ekim’de açılacak. Yaban domuzu ve çakal avı için ise Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos, diğer bölgelerde 25 Ağustos tarihi esas alınacak.

Avcılar için günlük kota uygulanacak

Komisyon kararına göre avcılar, bir gün içerisinde en fazla 10 bıldırcın ve alakarga avlayabilecek. Üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatakta günlük limit 3 adet olarak belirlendi.

Sakar meke için 4, kaya güvercini ve tahtalı için 6, çulluk için 5 ve su çulluğu için ise 1 adet günlük av limiti uygulanacak.

Av günleri

Belirlenen dönemlerde çarşamba, cumartesi ve pazar günleri ile resmi ve idari tatillerde avlanmak serbest olacak.

Ayrıca yaban domuzu başta olmak üzere bazı türlerin avına salı günleri de izin verilecek. Böylece belirlenen kurallar çerçevesinde 2026-2027 av sezonu ülke genelinde uygulanmaya başlanacak.