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AjansHaber Gündem Bakan Fidan’dan Katar ve Pakistan ile diplomasi trafiği

Bakan Fidan’dan Katar ve Pakistan ile diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir’le telefon görüşmelerinde İran-ABD müzakere sürecini ele aldı.

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