MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı

MİT’in resmi internet sitesinde, “Özel Koleksiyon” sekmesi altında yer alan “Belgeler” bölümüne yeni bir istihbarat raporu eklendi.

Yayımlanan belgede, 27 Ağustos 1933 tarihli, "bizzat açılacaktır" ibaresiyle, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) bağlı D (Teknik Destek) Şubesi'nin zarf açıp kapama ve gizli yazı deşifre etme faaliyetlerine örnek olarak, İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazı yer alıyor.

Belgede, mektubun açılma süreci ve bundan sonra uygulanması istenen kimyevi yönteme ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

Belgenin alt bölümünde yer alan “not” kısmında ise söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların açılmasında kullanılacak karışıma dair bilgi verildi. Buna göre, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ile 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımının kullanılabileceği belirtildi.

Not bölümünde, karışımın uygulanma yöntemine ilişkin şu bilgiye de yer verildi:

"Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez."