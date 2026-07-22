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AjansHaber Kültür “Cinlerin düğünü” Toronto Film Festivali Ana Yarışmasında

“Cinlerin düğünü” Toronto Film Festivali Ana Yarışmasında

Yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi “Cinlerin düğünü”, dünya prömiyerini yapacağı Toronto Film Festivalinin Ana Yarışma Bölümüne seçildi.

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“Cinlerin düğünü” Toronto Film Festivali Ana Yarışmasında
KAYNAK: (AA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen film, Anadolu’nun uzak bir köyünde kız kardeşlerinin düğünü nedeniyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen dört kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken yapımın başrollerinde Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helin Kandemir ve Sarp Bozkurt yer alıyor. Kadroda ayrıca Evliya Aykan, Tuba Ünsal, Baki Davrak, Erol Babaoğlu, Kubilay Çamlıdağ, Mine Çayıroğlu, Hakan Salınmış, Barış Hacıhan, Gürhan Altundaşar, Deniz Barut ve Hasibe Eren de rol alıyor.

Ferit Karahan Films, Arya Yapım, Royal Pictures ve Maya Films ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Ferit Karahan, Kanat Doğramacı, Berkin Kaya ve Gülistan Acet Karahan üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir, sanat yönetmenliğini ise Selin Girgin gerçekleştirdi.

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