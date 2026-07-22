Ahbap soruşturmasında yeni aşama: 5 ismin bilgisine başvurulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in bilgilerine başvurulmasına karar verildi. Söz konusu isimlerin “şüpheli” değil, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada daha önce çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanırken, mali hareketlere ilişkin incelemeler ile delil toplama süreci de devam ediyor. Soruşturmanın mevcut aşamasında, kamuoyunda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bazı isimlerin de bilgi sahibi olarak dinlenmesinin planlandığı ifade edildi.