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AjansHaber Gündem Ahbap Derneği soruşturmasında hakimlik kararının gerekçesi ortaya çıktı

Ahbap Derneği soruşturmasında hakimlik kararının gerekçesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 9 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin gerekçeli kararına ulaşıldı. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilerek tutuklama kararı verildi.

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Ahbap Derneği soruşturmasında hakimlik kararının gerekçesi ortaya çıktı
KAYNAK: (AA)

Hakimlik kararına göre, şüpheliler Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Ersin Gökgün, Fatih Eke, Gülgün Öztürk, Hüseyin Küçük, Muharrem Karataş, Oğuzhan Uğur ve Suzan Düşküner Mintaş, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

“Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller mevcut”

Kararda, mevcut delil durumu itibarıyla şüphelilere yöneltilen suçlamaların niteliği dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda şüpheli ifadeleri, telefon ön inceleme tutanakları, gözaltı kararları, arama, el koyma ve inceleme tutanakları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün fezlekesi, TÜRMOB ve diğer durum tespit raporları, özel denetim raporları, banka hesap hareketleri ile kolluk tutanakları ve soruşturma evrakı delil olarak gösterildi.

Hakimlik ayrıca dosyadaki delillerin henüz tamamen toplanmadığına dikkat çekti.

Kaçma şüphesi ve delil durumu gerekçe gösterildi

Kararda, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen ceza sınırları dikkate alındığında şüpheliler yönünden kaçma şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

Suçların niteliği, beklenen ceza miktarı ve eylemlerin işleniş şekli birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtilerek, 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktardıkları ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda yeni operasyonlarla gözaltı sayısı artırılmıştı.

Son operasyonda gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner Mintaş, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanırken, Özgür Ömer Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 27’ye yükselmişti.

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