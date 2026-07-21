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AjansHaber Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

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