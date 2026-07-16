Bakan Çiftçi: “Unutmadık, unutturmayacağız; irade bizim, zafer bizim”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen anma programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, 81 il valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gerçekleştirilen 100 etkinlikte aziz şehitlerin rahmetle anıldığını, kahraman gazilere ise minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Ankara’da şehit kabirleri ziyaret edildi

Ankara’daki programlar kapsamında Karşıyaka Mezarlığı’nda şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettiklerini aktaran Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini ifade etti.

TBMM ve Başkent Millet Bahçesi’ndeki anma programlarına katıldı

Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Başkent Millet Bahçesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen anma programlarına iştirak ettiklerini hatırlattı.

Paylaşımında gece saatlerinde gerçekleştirilen programlara da değinen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Gecenin ilerleyen saatlerinde ise hain FETÖ’nün bombalarla ve ağır silahlarla hedef aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde, Havacılık Daire Başkanlığımızda ve Özel Harekat Başkanlığımızda ihanete göğsünü siper eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle andık. Milletimizin silahını milletimize doğrultan, Gazi Meclisimizi bombalayan, eli kanlı FETÖ, muhterem Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, güvenlik güçlerimizin cesareti ve milletimizin çelik iradesi karşısında bozguna uğradı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim.”