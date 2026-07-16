Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, aralarında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüpheliler arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer aldı.

Öte yandan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ayrı operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu şüphelilere yönelik 12 Temmuz’da operasyon düzenlenmiş, devam eden çalışmalarda yeni gözaltılarla birlikte soruşturmadaki şüpheli sayısı artırılmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 25 kişi adliyeye sevk edilmişti.