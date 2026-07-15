Ahbap soruşturmasında gelişme: Haluk Levent dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen usulsüzlük iddiaları soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 25 şüphelinin durumunu değerlendirdi.
19 şüpheli hakkında tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 19 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Soruşturma kapsamında ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanması talep edildi.
Tutuklama talep edilen şüpheliler
- Haluk Levent
- Zafer Yay
- Emrah Gödeniler
- Şehmus Baştuğ
- Halil Bostancı
- Mehmet Ulu
- Abdülcevat Özkan
- Kemal Öztünç
- Erhan Dökmeci
- Yusuf Can Ertit
- İlker Çetin
- Yeliz Kaya
- Ece Güner
- Sevda Kurt
- Nurdan Eriş
- Gonca Akdemir
- Ali Barış Kaya
- Müge Sözen Küçük
- Recep Sancak
Adli kontrol talep edilen şüpheliler
- Gülşen Öztürk
- Merve Yılman
- Tuğba Serbest
- Buse Vurucu
- Yasin Meydaneri
Ev hapsi talep edilen şüpheli
- Esin Günay