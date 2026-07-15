15 Temmuz 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:04 Galatasaray’da Icardi dönemi sona erdi
22:03 Ahbap soruşturmasında gelişme: Haluk Levent dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi
21:39 Galatasaray, Ugochukwu’yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı
19:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı milletin iradesiyle yazıldı"
AjansHaber Gündem Ahbap soruşturmasında gelişme: Haluk Levent dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi

Ahbap soruşturmasında gelişme: Haluk Levent dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında, ifade işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent de yer aldı.

Yayınlanma
14
Ahbap soruşturmasında gelişme: Haluk Levent dahil 19 şüpheliye tutuklama talebi

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen usulsüzlük iddiaları soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Savcılık, emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan 25 şüphelinin durumunu değerlendirdi.

19 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 19 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Soruşturma kapsamında ayrıca 5 şüpheli hakkında adli kontrol, 1 şüpheli hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanması talep edildi.

Tutuklama talep edilen şüpheliler

  • Haluk Levent
  • Zafer Yay
  • Emrah Gödeniler
  • Şehmus Baştuğ
  • Halil Bostancı
  • Mehmet Ulu
  • Abdülcevat Özkan
  • Kemal Öztünç
  • Erhan Dökmeci
  • Yusuf Can Ertit
  • İlker Çetin
  • Yeliz Kaya
  • Ece Güner
  • Sevda Kurt
  • Nurdan Eriş
  • Gonca Akdemir
  • Ali Barış Kaya
  • Müge Sözen Küçük
  • Recep Sancak

Adli kontrol talep edilen şüpheliler

  • Gülşen Öztürk
  • Merve Yılman
  • Tuğba Serbest
  • Buse Vurucu
  • Yasin Meydaneri

Ev hapsi talep edilen şüpheli

  • Esin Günay
#haluk levent ahbap
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK ve VDK raporları dosyaya girdi
#Gündem / 15 Temmuz 2026
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
#Gündem / 15 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Spor
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini duyurdu
Gündem
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı milletin iradesiyle yazıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz destanı milletin iradesiyle yazıldı"
FETÖ’de elebaşının ölümünün ardından ayrışma derinleşti
FETÖ’de elebaşının ölümünün ardından ayrışma derinleşti
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.