Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü

Osmaniye’de doğuştan ileri derecede işitme kaybı bulunan 7 yaşındaki Harun Ekinci, halk arasında “biyonik kulak” olarak bilinen koklear implant ameliyatının ardından yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duymaya başladı.

Yapılan değerlendirmelerde Harun Ekinci’nin her iki kulağında da çok ileri derecede sensörinöral (sinirsel tip) işitme kaybı bulunduğu belirlendi. Son bir yıldır kullandığı işitme cihazlarından da fayda göremeyen Harun için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ekibi tarafından koklear implant ameliyatı gerçekleştirildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından implantın ilk aktivasyonu yapıldı. Harun’un yeniden sesleri duymaya başlaması, ailesi ve sağlık ekibine duygu dolu anlar yaşattı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Furkan Fatih Şenoğul, amaçlarının vatandaşların başka illere gitmeden kendi şehirlerinde nitelikli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Şenoğul, “Halk arasında ‘biyonik kulak’ olarak bilinen koklear implant ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bugün hastamızın yeniden sesle buluşmasına tanıklık ediyoruz. Bu anlamlı an hem hastamız ve ailesi hem de sağlık ekibimiz için büyük mutluluk kaynağı oldu. Güçlü sağlık kadromuz ve teknolojik altyapımızla bu hizmeti daha fazla hastamıza ulaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlk kez yeniden sesleri duyan Harun’un çevresindeki seslere başını sallayarak ve gülümseyerek tepki vermesi, hastane ekibi ve ailesini duygulandırdı.



