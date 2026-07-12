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10:24 Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani yaşamını yitirdi
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani için yayımladığı taziye mesajında, merhum emirin Türkiye-Katar ilişkilerine önemli katkılar sunduğunu belirterek ailesine, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Katar Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında “çok kıymetli dostum” ifadesiyle andığı Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Türkiye-Katar ilişkilerine katkısını vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde merhum Katar Baba Emiri ile uluslararası alanda yakın mesai yürüttüklerini hatırlatarak, Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkıları bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ve Katar Devleti arasındaki siyasi, ticari, askerî, beşerî ve kültürel ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında büyük emeği bulunan; İslam dünyasının huzuru, bölgemizin istikrarı ve Katar halkının refahı için samimi çabalarına şahit olduğum Şeyh Hamad bin Halife El Sani’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

Katar halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının devamında başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere merhum Baba Emir’in ailesine, dost ve kardeş Katar halkına ve İslam dünyasına şahsı, ailesi ve Türk milleti adına başsağlığı dileklerini iletti.

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