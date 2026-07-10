Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü

İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelinin değerlendirilmesi için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, Liberya ile savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai’ı da tebrik etti.