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AjansHaber Gündem Kapıkule’de 1,15 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule’de 1,15 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne’deki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda kullanılan iki tıra da el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kapıkule’de 1,15 ton uyuşturucu ele geçirildi
KAYNAK: (AA)

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır, risk analiz kriterleri doğrultusunda x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Tarama sırasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 450 paket içerisinde toplam 526 kilogram 327 gram, esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İkinci tırda 626 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İkinci operasyonda ise yine Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen başka bir tır şüpheli bulunarak detaylı kontrole alındı.

Yapılan aramalarda 530 paket içerisinde toplam 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Böylece iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı toplam 1 ton 153 kilogram 271 grama ulaştı.

Tırların değeri 6,5 milyon lira

Bakanlık açıklamasında, olaylarda kullanılan ve el konulan iki tırın toplam piyasa değerinin 6,5 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonlara ilişkin tahkikatın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı: "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelenin gelişmiş teknolojik altyapı, güçlü risk analiz sistemleri ve Gümrükler Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla kesintisiz devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Toplum sağlığını, gençlerimizi ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemiz, gelişmiş teknolojik altyapımız, güçlü risk analiz sistemlerimiz ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin kararlı çalışmalarıyla aralıksız devam etmektedir.”

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