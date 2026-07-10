LGS sonuçları açıklandı: Tercih süreci 13 Temmuz’da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl LGS’ye 8’inci sınıf düzeyinde 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulun yanı sıra yurt dışında 8 ülke ve 11 sınav merkezinde iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Sözel bölümde 50, sayısal bölümde ise 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği sınavda, tüm soruları doğru cevaplayan 452 öğrenci tam puan almayı başardı.

Tercihler 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

LGS kapsamında lise tercihleri 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Merkezi sınav puanına sahip öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride tercih yapabilecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar için ise en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme tercihi zorunlu olacak

Merkezi sınava giren öğrenciler de dahil olmak üzere tüm adayların öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekecek. Yerel yerleştirme tercihi yapılmayan öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercih ekranına erişimi açılmayacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler en fazla 5 okul seçebilecek. İlk üç tercihin öğrencinin kayıt alanındaki okullardan yapılması gerekecek. Aynı okul türünden ise en fazla üç tercih yapılabilecek.

Eşit puan durumunda hangi kriterler uygulanacak?

Merkezi yerleştirmede puan eşitliği oluşması halinde sırasıyla;

Okul Başarı Puanı (OBP),

8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları,

8’inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısı,

tercih önceliği ve

Yaşı daha küçük olan öğrenci kriterleri dikkate alınarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

Yerel yerleştirmede ise öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık durumu öncelikli kriterler arasında yer alacak.

Nakil süreci iki aşamada yürütülecek

Yerleştirmeye esas ilk nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Her iki nakil döneminde de öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer tercih yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonların yerleştirme işlemleri 28 Ağustos’ta tamamlanacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.