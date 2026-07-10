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AjansHaber Gündem İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin izini kaybettirmeye çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 68 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

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İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
KAYNAK: (AA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan analiz ve değerlendirme raporu doğrultusunda çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerde, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından önemli bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği belirlendi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi.

100 bini aşkın işlem, 76,3 milyar liralık hareketlilik

Bankacılık işlem kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli hesaplar üzerinden toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. İşlem hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi.

Söz konusu paraların bir bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı tespit edildi.

Paralar USDT’ye çevrilerek yurt dışı cüzdanlara gönderildi

Soruşturma kapsamında, kripto varlık platformlarına aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürüldüğü ve daha sonra dış kripto cüzdanlarına transfer edildiği belirlendi.

Polis ekipleri, bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ve parasal hareketliliğin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığını değerlendirdi.

Kimlik ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 68 zanlıyı gözaltına aldı.

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