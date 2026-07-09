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AjansHaber Gündem 750 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe

750 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe

Burdur merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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750 milyon liralık yasa dışı bahis ağına darbe

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon 7 ilde eş zamanlı düzenlendi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Temmuz’da Burdur merkezli Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

750 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki hesapları ile kripto varlık hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 750 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra yasa dışı bahis organizasyonunda para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı SIM kartlar ile soğuk cüzdanlar ele geçirildi.

#burdur
#operasyon
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