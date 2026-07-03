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Usulsüz kimlik düzenleyen suç örgütüne 8 ilde operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla iş birliği yaparak usulsüz kimlik ve sürücü belgesi düzenledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Usulsüz kimlik düzenleyen suç örgütüne 8 ilde operasyon
KAYNAK: (AA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından yürütülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldı.

Aranan kişilere usulsüz kimlik düzenlediler

Soruşturmada, şüphelilerin nüfus müdürlüklerinde görevli bazı memurlarla iş birliği yaparak aranan kişilere usulsüz kimlik belgesi düzenledikleri tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi bulunmayan kişilere de usulsüz şekilde sürücü belgesi temin ettikleri belirlendi.

Yabancılara sahte ikamet izni, tapuda dolandırıcılık girişimi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yabancı uyruklu kişilere sahte ikamet izin belgeleri düzenledikleri de ortaya çıkarıldı.

Öte yandan, yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de adına kayıtlı taşınır ile taşınmaz malları bulunan kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik kartları düzenlendiği, bu belgelerle tapu müdürlüklerinde satış işlemi yapılmaya teşebbüs edildiği tespit edildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

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