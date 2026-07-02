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AjansHaber Gündem Çubuk’ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı

Çubuk’ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler belirlendi. Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır başkanlığında toplanan İlçe Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Ankara Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 15 Mayıs 2026 tarihli kararı doğrultusunda ilçede uygulanacak önlemleri karara bağladı.

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Çubuk’ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı
KAYNAK: (AA)

Komisyon kararı kapsamında, 1 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ilçe sınırları içerisindeki milli park, mesire alanı, tabiat parkı ve orman parkları dışında kalan tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Kararın, 6831 sayılı Orman Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

Piknik alanlarında ateş yalnızca belirlenen noktalarda yakılabilecek

Karara göre, yetkili idarenin gözetim ve denetimindeki mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda sadece belirlenen ocak, mangal ve barbekü alanlarında ateş yakılmasına izin verilecek. Vatandaşlar bu alanlarda 09.00-21.00 saatleri arasında piknik yapabilecek. Saat 21.00’den sonra ise ziyaretçilerin alanları boşaltması gerekecek.

Kamp ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek

Komisyon ayrıca, kamp işletmeleri dışında kalan ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulmasını da yasakladı.

Alınan kararların uygulanması kapsamında kolluk kuvvetleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parklar ve ilgili kurumlar tarafından denetimlerin artırılacağı bildirildi.

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