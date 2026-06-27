Ankara’da bazı yollar etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak

Ankara’da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında emniyet tedbirleri alınacak.

Gerekli görülmesi halinde Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu bölgeye açılan yolların tamamının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Saat 12.00’den itibaren bazı yollar kapalı olacak

Açıklamaya göre, saat 12.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, Anıt Caddesi ve bağlantı yolları, Gençlik Caddesi’nin belirli bölümü, DögolCaddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Hipodrom Caddesi’nin bazı kesimleri çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı bağlantı yollarının da kapatılacağı belirtildi.

Ankaray istasyonu da kapatılacak

Saat 13.00’ten itibaren Ankaray Anadolu Meydanı durağının da etkinlik bitimine kadar kapalı olacağı bildirildi.

Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.