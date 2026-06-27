27 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz kutuplaştırmanın değil, kucaklaştırmanın tarafındayız”
AjansHaber Gündem Ankara’da bazı yollar etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak

Ankara’da bazı yollar etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlik kapsamında kentte bazı ana arterler ile bağlantı yollarının belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Yayınlanma
14
Ankara’da bazı yollar etkinlik nedeniyle trafiğe kapatılacak
KAYNAK: (AA)

Ankara’da düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında emniyet tedbirleri alınacak.

Gerekli görülmesi halinde Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu bölgeye açılan yolların tamamının araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Saat 12.00’den itibaren bazı yollar kapalı olacak

Açıklamaya göre, saat 12.00’den itibaren etkinlik sona erene kadar GMK Bulvarı’nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü, Anıt Caddesi ve bağlantı yolları, Gençlik Caddesi’nin belirli bölümü, DögolCaddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Hipodrom Caddesi’nin bazı kesimleri çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Kazım Karabekir Caddesi’nin yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı bağlantı yollarının da kapatılacağı belirtildi.

Ankaray istasyonu da kapatılacak

Saat 13.00’ten itibaren Ankaray Anadolu Meydanı durağının da etkinlik bitimine kadar kapalı olacağı bildirildi.

Vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

#Ankara
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi için trafik düzenlemesi açıklaması
#Gündem / 26 Haziran 2026
NATO Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
NATO Zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
#Gündem / 24 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
İstanbul trafiğinde yeni dönem: Çalışanlar işe erken gidip araçta uyuyor
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı yaşamını yitirdi
Spor
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti
Gündem
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde, yaşam alanlarına yapay zeka destekli çözüm
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nde, yaşam alanlarına yapay zeka destekli çözüm
MASAK, yabancı uyruklular için uzaktan kimlik tespitinin kapsamını genişletti
MASAK, yabancı uyruklular için uzaktan kimlik tespitinin kapsamını genişletti
Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.