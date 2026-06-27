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AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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Bakan Gürlek: "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık verilerine göre 2005’ten bu yana 1 milyon 601 bin 629 kişi rehabilitasyon sürecinden yararlanırken, 2026’nın ilk üç ayında Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programıyla (SAMBA) 88 bin 694 kişiye ulaşıldı.

"Uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" 

Bağımlılıkla mücadeleyi önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele aldıklarını ifade eden Bakan Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz. Amacımız, bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır. Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.”

Gürlek’in paylaştığı Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2005 yılından bu yana ceza infaz kurumlarında yürütülen rehabilitasyon çalışmalarından 1 milyon 601 bin 629 kişi yararlandı.

Öte yandan SAMBA programı kapsamında yürütülen grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ile hükümlü, tutuklu ve aile seminerleriyle 2026 yılının ilk üç ayında 88 bin 694 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

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