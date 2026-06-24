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AjansHaber Spor Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti

Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 23 Haziran programı tamamlandı. Fransa ve Norveç, rakiplerini mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantilerken, Cezayir ve Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı. İngiltere ile Gana ise golsüz berabere kaldı. Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası tarihine geçti.

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Portekiz farklı kazandı, Ronaldo tarihe geçti

Fransa 3-0 Irak

I Grubu’nda Fransa ile Irak, Philadelphia Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 00.00’da başlayan mücadeleyi Fransa 3-0 kazandı. Fransa’nın gollerini 14 ve 54. dakikalarda Kylian Mbappe ile 66. dakikada Ousmane Dembele attı. Bu sonuçla Fransa, puanını 6’ya yükselterek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. Irak ise gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Norveç 3-2 Senegal

I Grubu’nda Norveç ile Senegal, New York New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 03.00’te başlayan mücadeleyi Norveç 3-2 kazandı. İlk maçında Irak’ı 4-1 mağlup eden Norveç, Senegal’i de yenerek son 32 turuna çıkmayı garantiledi. İlk maçta Irak’a 2 gol atan Erling Haaland, Senegal karşısında da 2 gol kaydederek turnuvadaki gol sayısını 4’e yükseltti. Senegal ise gruptaki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ürdün 1-2 Cezayir

J Grubu’nda Ürdün ile Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 06.00’da başlayan mücadeleyi Cezayir 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Cezayir gruptaki puanını 3’e yükseltti. Ürdün ise ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.

Portekiz 5-0 Özbekistan

K Grubu’nda Portekiz ile Özbekistan, Houston Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 20.00’de başlayan mücadeleyi Portekiz 5-0 kazandı. Portekiz’in gollerini 6 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 17. dakikada Nuno Mendes, 60. dakikada Nematov kendi kalesine ve 87. dakikada Rafael Leao attı. Bu sonuçla Portekiz puanını 4’e yükseltirken, Özbekistan henüz puanla tanışamadı.

Ronaldo Dünya Kupası tarihine geçti

Cristiano Ronaldo, Özbekistan karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası tarihine geçti. Portekizli futbolcu, forma giydiği 6 Dünya Kupası’nda da gol atan ilk oyuncu oldu. Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 10’a yükselten Ronaldo, 9 golü bulunan Eusebio’yu geride bırakarak Portekiz’in Dünya Kupası tarihindeki en golcü futbolcusu oldu.

İngiltere 0-0 Gana

L Grubu’nda İngiltere ile Gana, Boston Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00’te başlayan mücadele 0-0 sona erdi. Golsüz biten karşılaşmanın ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4’e çıkardı. İngiltere, 2020’den bu yana katıldığı son 4 büyük turnuvada grup aşamasındaki ikinci maçlarını beraberlikle tamamladı.

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