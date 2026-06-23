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AjansHaber Spor Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 22 Haziran programı geride kaldı. Gün boyunca oynanan 3 karşılaşmada Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kalırken, Mısır ve Arjantin sahadan galibiyetle ayrıldı. Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Uruguay 2-2 Yeşil Burun Adaları

H Grubu’nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 01.00’de başlayan mücadele 2-2 sona erdi. Yeşil Burun Adaları’nın gollerini 21. dakikada Kevin Pina ve 61. dakikada Varela attı. Uruguay’ın golleri ise 44. dakikada Ronald Araujo ve 45+6. dakikada Agustin Canobbio’dan geldi. Bu sonucun ardından İspanya 4 puanla liderliğini sürdürürken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları 2’şer puana yükseldi. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

Yeni Zelanda 1-3 Mısır

G Grubu’nda Yeni Zelanda ile Mısır, BC Place Vancouver Stadı’nda karşılaştı. TSİ 04.00’te başlayan mücadeleyi Mısır 3-1 kazandı. Yeni Zelanda’nın golünü 15. dakikada Finn Surman kaydetti. Mısır’ın golleri 58. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Mohamed Salah ve 82. dakikada Trezeguet’den geldi. Bu sonuçla Mısır puanını 4’e yükseltirken, Yeni Zelanda 1 puanda kaldı. G Grubu’nda İran ve Belçika’nın 2’şer puanı bulunuyor.

Arjantin 2-0 Avusturya

J Grubu’nda Arjantin ile Avusturya, Dallas Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 20.00’de başlayan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı. Arjantin’in gollerini 38 ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi, 8. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla puanını 6’ya yükselten Arjantin, bir üst tura çıktı. Grupta Avusturya ve Cezayir’in 3’er puanı bulunurken, Ürdün henüz puanla tanışamadı.

Messi, zirvenin tek sahibi oldu

Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı 2 golle Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkardı. Arjantinli yıldız, eski Alman futbolcu Miroslav Klose’ye ait 16 gollük rekoru geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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