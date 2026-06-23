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16:53 TOKİ’den uyarı: “Sahte reklamlara tıklamayın”
AjansHaber Gündem TOKİ’den uyarı: “Sahte reklamlara tıklamayın”

TOKİ’den uyarı: “Sahte reklamlara tıklamayın”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık satış kampanyaları sürecinde TOKİ logosuyla hazırlanan sahte sosyal medya reklamları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

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TOKİ’den uyarı: “Sahte reklamlara tıklamayın”

TOKİ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemli sahte reklamların yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu reklamlar aracılığıyla vatandaşların, e-Devlet arayüzünü taklit eden sahte internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Mağduriyet yaşanmaması için vatandaşların, TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklamamaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kendisini yetkili olarak tanıtan kişilere ödeme yapılmaması gerektiği belirtilerek, TOKİ’nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediği ifade edildi.

TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ’nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

#çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
#toki
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