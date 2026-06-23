Kırıkkale’de imha sahasında mühimmat patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, AR-GE faaliyetleri sırasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel bir şirkette çalışan 2 personelin vefat ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, olayın ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”