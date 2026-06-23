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AjansHaber Gündem Bakan Uraloğlu: “Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçti”

Bakan Uraloğlu: “Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçti”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki Türk sahipli gemilere ilişkin, “Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz, Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı." dedi.

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Bakan Uraloğlu: “Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçti”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini bildirdi.

Bölgedeki gemiler ve vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz, Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."

#hürmüz boğazı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
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