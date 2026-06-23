DSİ, Türkiye geneli yağış verilerini ve barajların doluluk oranlarını ilk kez paylaştı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde su kaynaklarının mevcut durumunun izlenebileceği yağış verileri ile baraj doluluk oranlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye genelindeki yağış miktarı, 2025 su yılına (1 Ekim 2024-22 Haziran 2025) kıyasla yüzde 76,4 artış gösterdi. Yağışlar, uzun yıllar ortalamasına (1 Ekim 2025-22 Haziran 2026) göre ise yüzde 31,4 yükseldi.

Ülkedeki barajların aktif doluluk oranı 2024’te yüzde 63,1 olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2025’te yüzde 53,2’ye düştü. Barajlardaki aktif doluluk oranı, bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 81,4 olarak hesaplandı.

Barajlarda bulunan aktif su miktarı da 2024’te 59,3 milyar metreküp, 2025’te 50,4 milyar metreküp olarak kaydedildi. Söz konusu miktar, 22 Haziran itibarıyla 77 milyar metreküpe yükseldi.

4 büyükşehirde içme suyu barajlarının doluluk oranları

DSİ’nin paylaştığı verilerde, 4 büyükşehrin içme suyu barajlarındaki doluluk oranları da yer aldı.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı geçen yıl yüzde 70,9 olarak belirlenirken, bu yıl 22 Haziran itibarıyla yüzde 66,2 olarak ölçüldü.

Ankara’da geçen yıl yüzde 18,4 olan doluluk oranı yüzde 39,2’ye yükseldi. İzmir’de geçen yıl yüzde 7,5 olarak kaydedilen oran yüzde 45,6’ya, Bursa’da ise yüzde 74,1 olan doluluk oranı yüzde 89,2’ye çıktı.