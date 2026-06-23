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AjansHaber Otomotiv Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 436 bin 474’e ulaştı

Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 436 bin 474’e ulaştı

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 78 artış gösterdi. Elektrikli otomobillerin toplam kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye yollarındaki elektrikli otomobil sayısı 436 bin 474’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 786 bin 370’e ulaştı.

Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha düşük olması, enerji verimliliği sağlaması ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğinin azaltılmasına katkı sunması nedeniyle elektrikli araçlara ilgi son yıllarda arttı.

Elektrikli araç sayısındaki yükselişte, şarj istasyonlarının yaygınlaşmasının yanı sıra Türkiye’nin otomobili Togg’un pazardaki payının artması ve kullanıcı tercihlerinin bu yönde değişmesi de etkili oldu.

Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015’te 565 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 2024’te 183 bin 776’ya, 2025’te ise 370 bin 591’e yükseldi.

Mayıs 2025’te 245 bin 205 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, mayıs 2026 itibarıyla yüzde 78 artarak 436 bin 474’e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Hibrit otomobillerin payı da yükseldi

Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011’de 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 2019’da 13 bin 877’ye yükselirken, 2023 sonunda 222 bin 328, 2024’te ise 391 bin 296 olarak belirlendi.

Mayıs 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 825 bin 189’a ulaştı.

Hibrit otomobillerin toplam içindeki payı 2025’te yüzde 4 iken, geçen ay itibarıyla yüzde 4,6’ya çıktı.

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