Özgür Özel: “Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız”

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti delegelerinin imza teslim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, il başkanları ve delegelerin geçen hafta CHP Genel Merkezi’ne gittiklerini belirterek şunları söyledi:

“Geçen hafta 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı o illerin delegeleri ile birlikte, il başkanlarımızın olmadığı 7 ilin delegeleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partimizin şu an butlan yönetiminde olan Genel Merkezine götürdüler. Büyük bir özenle, büyük bir titizlikle görevlerini yerine getirdiler. Orada çok önemli ve çok tarihi, çok güçlü de bir açıklama yaptılar. 1004 delegemizin iradelerini teslim eden ıslak imzaları götürdüler. ‘İstanbul’u düşelim, şunu düşelim bunu düşelim.’ 833 resmiyet kazandığını söyledikleri imza teslim edildi.”

Kurultay sürecinde yaşanan tartışmalara değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“O günden itibaren de kurultayı bekliyoruz. Tabii, ‘Bir tedbir kararı var. Bu kurultayı yapamayız, normalini yaparız, biraz inceleriz, sonra söyleriz.’ Bu tip kamuoyunun hiç tahammül edemediği, partililerimizin hiç tahammül edemediği… Delege mi? Delege. İmza mı? İmza. Onu alıp gereğini yapıp, İlçe Seçim Kuruluna bildirmek görev. Ondan sonrasını İlçe Seçim Kurulu söyleyecek. Ama bununla ilgili bir sürü zorluk çıkarmak, esas niyetin, Hani, ‘Kurultayı yapabilecek olsak hemen yaparız’ sözü gerçek olsa, samimi olsa, derhal bunun yapılması, kurultayı yapmayan, yaptırmayan bir irade varsa ona karşı hep bir ve bütün mücadele verilmesi gerekirken birtakım bahanelerle, engellemelerle, ‘Efendim sorduk, kurultay yapamıyoruz’ gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız.”

"Kemal Bey’e tarihi çağrı"

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Orada seçilmiş olan yönetimler hatta ve hatta en ayıplısı bizim Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarımızı sadece kadın üyeler seçiyorlar, ayrı bir prosedür ve ayrı bir takvimle. Gençlik Kolları’nı sadece 30 yaş altı üyeler seçiyorlar, ayrı bir prosedür ve ayrı bir takvimle. O seçilmiş Kadın ve Gençlik Kolları’nın başkanlarına erkekler atama yapıyor. ‘Kadınların hepsinin seçtiği değil, bizim seçtiğimiz yönetecek’ diye. 30 yaşın altındaki üyelerin kendi seçtikleri başkanlara tamamı 30 yaşın üstünde bulunan kişilerden oluşmuş bir MYK atama yapıyor, görevden alıyor, görev teklif ediyor bazı gençlere. O yüzden bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurutulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegenin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey’i bugün bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum.”

Denizli ve Burdur’daki temaslarından izlenimlerini aktaran Özel, şu değerlendirmede bulundu:

“Denizli’de, Burdur’da gördüğümüz şudur. Millet ağır bir ekonomik krizin girdabında sürükleniyor. Borcu borçla kapatmaya çabalıyor, kapatamıyor. İşçi, ay sonunu getiremiyor. Emekli geçinemiyor. Üretici kazanamıyor. Tüketici pazarda filesini dolduramıyor. Pazarcı, o sattığıyla evini geçindiremiyor. Millet bir çıkmazın, AK Parti’nin kötü yönetiminin sonucunda oluşan bir kara düzenin içine sıkışmış durumda. Millet bizden aslında kaldığımız yerden devam etmemizi istiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ilan edilmiş, hazırlanmış programlarla mayıs, haziran aylarında, temmuz ve ağustos ortak tek bir programla, eylül ve ekim ayında iktidar programımızı, vaatlerimizi, çok iyi bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız.”

"Asgari ücrete ara zam yapılmalıdır"

Asgari ücret ve enflasyon verileri üzerinden hükümete eleştiriler yönelten Özel, ara zam talebini gündeme getirerek şöyle konuştu:

“Biz olmazsak kim konuşacak, beş aylık enflasyonun yüzde 16’ya çıktığını, Avrupa’da birinci ve dünyada en yüksek beşinci enflasyon halen Türkiye’de olduğunu, Avrupa’daki dünyadaki 100 ülkeden onların bir yıllık enflasyondan fazlasını bizde bir ayda yaşandığını ve 28 bin lira verilen asgari ücretin verildiği günkü haliyle 23 bin 400 liraya gerilediğini, açlık sınırının 35 bin liraya çıktığını ve yoksulluk sınırının 114 bin 500 lira olduğunu, büyük şehirlerde ortalama ev kirasının 26 bin liraya çıktığını ve bu şartlarda halen daha işçiye 28 bin lira asgari ücret verildiğini ve şimdi yılın ortasına gelindiğini kim söyleyecek? Sen son seçildiğin seçimden bir ay önce ‘Asgari ücret eğer enflasyon tek hanenin üstünde ise yani yüzde 10 ve üzerinde ise yılda dört ayarlama yapılabilir, Mart’ta, Temmuz’da, Kasım’da enflasyon ayarlaması yapılabilir’ deyip milletten o isteyip şimdi seçildiğinden beri yılda bir kez sadece asgari ücretin ayarlandığını, şu anda asgari ücretin 5 bin lira kaybettiğini kim söyleyip, ara zam taleplerini kim dile getirecek?”

Asgari ücretin farklı ülkelerle karşılaştırıldığında geride kaldığını savunan Özel, “Seçimden önce defalarca verilen sözler unutulmuş; millet, işçiler, emekçiler büyük bir krizle karşı karşıya bırakılmıştır. Brüt asgari ücret Almanya’da 2 bin 300 Euro iken Türkiye’de 654 Euro’dur. Komşu Yunanistan’da bin 681 Euro iken, bizde o maaşın küsuratı kadardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asgari ücret, ki orada da sorunlar var, yetmiyor, 52 bin 700 lirayken Türkiye’de 28 bin liradır. İşçinin insanca yaşayabilmesi için, evlatlarına bakabilmesi için, karnını doyurabilmesi, kirasını ödeyebilmesi için ara zam şarttır.” dedi.

"Utanmadan NATO için yasak tarif ediyorlar"

Öğretmenlerin eylem alanındaki koşullarını anlatan Özel, NATO gerekçesiyle getirilen yasak kararlarına tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dokuz gündür açlık grevine başladılar. Öğretmenler ‘Parka gideceğim’ diyor, götürmüyor. ‘Yolda yürüyeceğim’, götürmüyor. ‘Bakanlığa gideceğim’... Ya hak arayacak. Amerika’da o beğenmediğin Trump’ın Beyaz Sarayı’nın karşısında günde altı - yedi kere nümayiş var; bir şey protesto ediyorlar. Almanya’da Bundestag’ın önünde sıra var, eylem yapmak için. İngiltere’de 10 Numara’nın önüne gidersin, pankartını açıp sayarsın, söversin. Ya senin neyin var da bu kadar haksızlığa uğramış öğretmeni sen binasından çıkarmıyorsun ya. Gittim, gördüm. Binanın kapısında burada erkek berberi, burada cep telefonu satıyor. Onların kapısının önündeki yere sıkıştırmışlar öğretmenleri. Etrafına çekmiş polis arabalarını, ‘Çıkacağım’ diyene ters kelepçe, biber gazı. Ondan sonra bir de şimdi karar almışlar ‘Efendim NATO var, şu kadar gün gösteri yasak, şu kadar gün bilmem ne… Ya yasak olmadığı gün canından bezdirdin sen öğretmenleri, utanmadan yasak tarif ediyor millete. Buradan bütün milletimize sesleniyorum. Teker teker her birimizi eziyorlar. Bugün bu öğretmenlerin mücadelesine sahip çıkmazsak yarın senin evladının bir başka mücadelesinde yalnız kalınacak. Bir başkası bir başka yerde yalnız bırakılacak. En sonunda hep onlar kazanacak, hep millet ezilecek. Bu oyunu tersine çevirecek bir tane güç var: O da milletin kendisidir. Sahip çıkın öğretmenlerinize.”

CHP’lilerin ve toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı baskılara değinen Özel, “Öyle bir noktadayız ki bundan sonra bunların bu milleti çok küçümsediklerinin, bu milletin ferasetini hafife aldıklarının, esas gücü yıllar önce milletten aldıklarının, git gide, git gide bu gücü pekiştirdikçe milleti unuttuklarının millet tarafından unutulmaması ve hatırlanması lazım. Onun için bütün vatandaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza açık açık şunu söylemek isterim. Biz büyük zorlukların içindeyiz. Kimi arkadaşımız 16 aydır hapiste. Evlatlarından, yakınlarından, sevdiklerinden uzak bir taraflarda çile dolduruyorlar. Bütün çalışanların yüreği ağzında. Anneler, babalar her telefona ‘Benim evladıma da mı bir şey oldu?’ diye bakıyorlar. Ama işin öbür tarafında sadece bunu CHP’ye yapıyorlar diye bakmamak lazım.” dedi.

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız"

Konuşmasının sonunda partiye ilişkin son değerlendirmelerini yapan Özel, mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP’lilerin seçtikleri değil, AKP’nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız. Bunun için yürüyoruz. Partide büyük bir mücadele veriyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar."