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AjansHaber Videolar Gündem Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü

Avcılar’da metrobüs yangını: Motor bölümünde çıkan alevler kısa sürede söndürüldü

İstanbul’un Avcılar ilçesinde seyir halindeki bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağı yakınlarında, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, yolcuları tedbir amacıyla araçtan tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, metrobüste maddi hasar oluştu. Hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan metrobüs seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.


 

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