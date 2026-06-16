Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı ve hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Bora Balcıoğlu’nun geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.”