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AjansHaber Gündem Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, belediyede personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmazlarının satış süreçlerine ilişkin tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması nedeniyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet alma-verme”, “irtikap”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “imar kirliliğine neden olma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediye binasında da arama yapıldı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

#silivri belediyesi
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