CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi

Silivri Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.
Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken, MHP’li meclis üyeleri iştirak etmedi.
CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici’yi aday gösterdi. AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı.
Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı.
Üçüncü turda yapılan oylamanın ardından Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.