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AjansHaber Gündem CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi

CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından, Silivri Belediye Başkan Vekilliğine CHP’li Meclis Üyesi Yalçın Ekici seçildi.

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CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi

Silivri Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katılırken, MHP’li meclis üyeleri iştirak etmedi.

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için Yalçın Ekici’yi aday gösterdi. AK Parti Grubu ise aday çıkarmadı.

Yapılan ilk tur oylamada Ekici 20 oy alırken 5 oy boş kullanıldı. İkinci turdaki oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

Üçüncü turda yapılan oylamanın ardından Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

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