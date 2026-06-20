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AjansHaber Gündem YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

Saat 10.15’te başlayan TYT’ye, bu yıl YKS’ye başvuran 2 milyon 425 bin 628 aday katıldı. Adaylara sınavda Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler’den 20, Temel Matematik’ten 40 ve Fen Bilimleri’nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Sınav için adaylara 165 dakika süre tanındı.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da uygulandı.

Sınav için 7 bin 202 bina ile 134 bin 675 salon kullanıldı. İlk oturumda 340 bin 321 kişi görev yaptı.

AYT ve YDT yarın yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

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