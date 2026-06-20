20 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma sanayimiz, Cumhuriyet tarihimizin en verimli günlerini yaşıyor”
14:07 CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi
13:56 YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
12:10 Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı
AjansHaber Gündem Edirne’de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Edirne’de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
Edirne’de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan A.K, M.K, Ş.K, K.K, C.K. ve A.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Keşan Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 16 Haziran’da gerçekleştirilen “tefecilik” operasyonunda 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları ile çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirilmişti.

Dünya Kupası’na erken veda: Türkiye 0-1 Paraguay
Dünya Kupası’na erken veda: Türkiye 0-1 Paraguay
#Spor / 20 Haziran 2026
YKS başladı: 2 milyon 425 bin aday sınavda
YKS başladı: 2 milyon 425 bin aday sınavda
#Gündem / 20 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
İstanbul’un metro ağı büyüyor: Halkalı-Arnavutköy hattı hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a başarı, vatandaşlara YKS hassasiyeti çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a başarı, vatandaşlara YKS hassasiyeti çağrısı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.