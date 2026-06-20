Edirne’de tefecilik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan A.K, M.K, Ş.K, K.K, C.K. ve A.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kentte 16 Haziran’da gerçekleştirilen “tefecilik” operasyonunda 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, borçlulara ait alacak kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen not kağıtları ile çek, senet, tapu ve 130 bin lira ele geçirilmişti.