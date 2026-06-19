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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a başarı, vatandaşlara YKS hassasiyeti çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a başarı, vatandaşlara YKS hassasiyeti çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda Paraguay ile oynayacağı maç öncesi başarı dileyerek vatandaşlara YKS’ye girecek adaylar için hassasiyet çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Takım’a başarı, vatandaşlara YKS hassasiyeti çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda Paraguay ile oynayacağı maç öncesi başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS’ye girecek adayların sınav öncesinde rahatsız edilmemesi için vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Takımımıza Paraguay’la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS öncesi maç heyecanının öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde yaşanması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımdan, YKS’ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum.”

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