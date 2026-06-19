Bakan Tekin’den YKS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Öğrencilerin uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerini ortaya koyacağını belirten Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Evlatlarım, yarın uzun bir hazırlık sürecinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) emeklerinizi ortaya koyacaksınız. Aylarca süren çalışmalarınızın, gösterdiğiniz sabrın ve fedakârlıkların karşılığını almanızı gönülden temenni ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki; bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayallerinize ulaşmanız, güçlü bir geleceğe hazırlanmanız ve potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koymanız için sizleri daima destekleyeceğiz.”

YKS’ye girecek adaylar için huzurlu bir sınav ortamı oluşturulmasının önemine dikkat çeken Bakan Tekin, vatandaşlara yönelik çağrısını, şu sözlerle dile getirdi:

“Bu vesileyle kıymetli vatandaşlarımızdan da özel bir ricada bulunmak istiyorum: Sınav süresince okul ve üniversite çevrelerinde sessiz olmaya, korna çalmamaya ve öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınmaya lütfen özen gösterelim. Gençlerimize sunacağımız en güzel destek, onlara huzurlu bir sınav ortamı sağlamaktır. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin; emeklerini bereketlendirsin, gönüllerindeki hedeflere ulaşmayı nasip etsin. YKS’ye girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum.”