Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YKS’ye girecek gençlere başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek gençlere başarı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınava girecek adaylara yönelik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

“Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.”