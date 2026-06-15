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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, çatışma alanlarındaki son durum ile diplomatik çözüm arayışları değerlendirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonla görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede öne çıkan başlıklar arasında küresel barış ve istikrar, bölgesel krizler ve insani durumlar yer aldı.

Türkiye’nin diplomatik girişimleri vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin İran, Gazze ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere birçok kriz bölgesinde barış ve istikrarın yeniden tesisi için yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü ifade etti.

ABD–İran süreci ve Suriye’deki BM misyonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki sorunların çözümüne yönelik oluşan diplomatik fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma sorumluluk düştüğünü vurguladı. Ayrıca Suriye’deki BM misyonlarının etkinliğini sürdürmesinin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini iletti.

Kıbrıs ve Orta Doğu’daki insani krizler

Görüşmede Kıbrıs Adası’ndaki son gelişmeler ile Gazze ve Lübnan’da derinleşen insani krizler de ele alındı. Taraflar, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi ve gerilimin azaltılması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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