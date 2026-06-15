15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
19:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran mutabakatı bölgemize rahat bir nefes aldırdı"
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıttığı yapay zeka modeli BİLGE hakkında “OpenAI arayüzünü kullanıyor” iddiası yalanlandı
15:34 Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ece İrtem, hayatını kaybetti
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor”
AjansHaber Gündem Bakan Kurum’dan Sinop TOKİ konutları paylaşımı: “Modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyorlar”

Bakan Kurum’dan Sinop TOKİ konutları paylaşımı: “Modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyorlar”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop’ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Bakan Kurum’dan Sinop TOKİ konutları paylaşımı: “Modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyorlar”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinop’ta toplam 23 bin 830 metrekare alanda inşa edilen 317 konut ve 4 iş yerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Projede konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, ticaret alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava spor sahaları, çocuk oyun parkları ve peyzaj düzenlemeleri de yer aldı.

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında yaşayan Seçil Akdemir’in, “TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş.” sözlerine yer verdiği paylaşımında, “Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Murat Kurum
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliğinde yüzde 70 ilerleme sağlandı
#Gündem / 14 Haziran 2026
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
#Gündem / 13 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Bakan Fidan, “Ahıska Türkleri-Kayıp Sürgünün İzinde” sergisine katıldı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı İranlı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
Antalya’da milli maç heyecanı antik tiyatroda yaşandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Avrupa Parlamentosu üyesine tepki: “Egemenlik haklarımız tartışma konusu olamaz”
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır”
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: “Yangını söndürmenin en etkili yolu, yangının çıkmasına engel olmaktır”
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Ekonomi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
60 günlük mayın tarlası: Nükleer ve yaptırım kumarı
60 günlük mayın tarlası: Nükleer ve yaptırım kumarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran mutabakatı bölgemize rahat bir nefes aldırdı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran mutabakatı bölgemize rahat bir nefes aldırdı"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.