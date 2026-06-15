Bakan Kurum’dan Sinop TOKİ konutları paylaşımı: “Modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyorlar”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinop’ta toplam 23 bin 830 metrekare alanda inşa edilen 317 konut ve 4 iş yerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Projede konutların yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, ticaret alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava spor sahaları, çocuk oyun parkları ve peyzaj düzenlemeleri de yer aldı.

Bakan Kurum, TOKİ konutlarında yaşayan Seçil Akdemir’in, “TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş.” sözlerine yer verdiği paylaşımında, “Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.