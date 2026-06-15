Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıttığı yapay zeka modeli BİLGE hakkında “OpenAI arayüzünü kullanıyor” iddiası yalanlandı

Türkiye’nin yapay zeka vizyonuna ilişkin en dikkat çeken başlıklardan biri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM koordinasyonunda geliştirilen yerli büyük dil modeli BİLGE oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde tanıtılan BİLGE’nin, milyarlarca sayfalık Türkçe veri seti kullanılarak özgün şekilde eğitildiği açıklandı.

Tanıtımın ardından sosyal medyada, BİLGE’nin bağımsız bir yerli model olmadığı ve OpenAI altyapısını kullandığı yönünde iddialar gündeme geldi. İddiaya dayanak olarak ise internette “Bilge” adıyla sunulan bazı uygulamalar ve alan adları gösterildi.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama TÜBİTAK’tan geldi. TÜBİTAK, BİLGE’nin arkasında OpenAI veya ChatGPT altyapısının çalıştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜBİTAK’ın açıklamasında, BİLGE’nin henüz genel kullanıma açılmadığı belirtilerek, internet ortamında “Bilge” adıyla sunulan veya ilişkilendirilen uygulamaların TÜBİTAK BİLGEM ile hiçbir bağının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, BİLGE’ye ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve resmi gelişmelerin yalnızca TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı ifade edildi.

“BİLGE kat edilen mesafenin önemli göstergesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkçe büyük dil modeli çalışmalarının dijital egemenlik açısından önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK’ın yerli dil modeli BİLGE’nin Türkiye’nin dijital egemenlik hedefleri açısından önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK’ın yerli dil modeli Bilge, bu yolda katettiğimiz mesafenin önemli bir göstergesidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka alanında Türkiye’nin hedeflerini anlatırken Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı’nın başlatılacağını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde kurulacak yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim verileceğini, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirileceğini ifade etti.

Türkiye’nin düşünen yapay zekası BİLGE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı öncesinde BİLGE’yi kamuoyuna tanıttı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından BİLGE ile diyaloğunu da içeren paylaşım yaptı.

Videoda, Bakan Kacır'ın, "Merhaba Bilge. Ben Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı." sözleri üzerine BİLGE, "Merhaba Sayın Bakanım, sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim?" ifadesini kullandı.

Bakan Kacır'ın, "Seni geliştiren ekip, senin Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli olduğunu ifade ediyor. Sen kendini nasıl tanımlardın?" sorusunu BİLGE, "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım." şeklinde yanıtladı.

BİLGE'nin milyarlarca sayfa veriyle eğitildiğine dikkati çeken Bakan Kacır'ın, "Bu veriler ışığında sence Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı kılan fırsatlarımız ve güçlü yanlarımız nelerdir?" sorusu üzerine ise BİLGE, "Türkiye'nin en büyük gücü, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik coğrafi konumudur. Ayrıca üretim kapasitemiz ve dijital dönüşüme olan hızlı adaptasyonumuz bizi küresel ölçekte çok avantajlı kılıyor." açıklamasında bulundu.

“Teknolojik Dayanışma İttifakı kurmalıyız”

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yapay zeka çağında teknolojik bağımsızlığın önemine değindi.

Bayraktar, küresel teknoloji tekellerine karşı yerli ve bağımsız teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Selçuk Bayraktar, yüksek teknolojinin dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geliştirdiğimiz yüksek teknolojiyi dost, kardeş ve mazlum halklarla paylaşarak insani bir ‘Teknolojik Dayanışma İttifakı’ kurmalıyız.”

Bayraktar, tekellerin dev veri merkezlerine mahkum olmadan güçlerin birleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, teknolojik bağımsızlığın yalnızca teknik değil, aynı zamanda zihniyet dönüşümü gerektiren bir mesele olduğunu dile getirdi.