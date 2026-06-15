Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol

Avustralya 2-0 Türkiye
D Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Avustralya ile Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 07.00’de başlayan mücadeleyi Avustralya 2-0 kazandı.
Avustralya’ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti.
Almanya 7-1 Curaçao
E Grubu’nda Almanya ile Curaçao, Houston Stadı’nda karşılaştı. TSİ 20.00’de başlayan mücadelede Almanya, rakibini 7-1 mağlup etti.
Almanya’nın gollerini Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav attı. Kai Havertz mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı. Curaçao’nun tek golü ise Livano Comenencia’dan geldi.
Hollanda 2-2 Japonya
F Grubu’nda Hollanda ile Japonya, ABD’nin Arlington kentindeki AT&T Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00’te başlayan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Hollanda’nın gollerini 50. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Japonya’da ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada sahneye çıktı.
Fildişi Sahili 1-0 Ekvador
E Grubu’nda Fildişi Sahili ile Ecuador, Philadelphia’da karşılaştı. TSİ 02.00’de başlayan mücadeleyi Fildişi Sahili 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın tek golünü 90. dakikada Amad Diallo attı. Fildişi Sahili, son dakikada gelen golle turnuvaya 3 puanla başladı.
İsveç 5-1 Tunus
F Grubu’nda İsveç ile Tunus, Meksika’nın Guadalupe kentindeki Monterrey Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 05.00’te başlayan mücadelede İsveç, Tunus’u 5-1 mağlup etti.
İsveç’in gollerini 7 ve 90+6. dakikalarda Yasin Ayari, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres ve 84. dakikada Mattias Svanberg kaydetti. Tunus’un tek golü ise 43. dakikada Omar Rekik’ten geldi.