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Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 14 Haziran programı geride kaldı. Gün boyunca oynanan 5 karşılaşmada toplam 21 gol atılırken, Almanya ve İsveç farklı galibiyetleriyle öne çıktı. Türkiye, Avustralya karşısında turnuvaya puansız başlarken, Hollanda-Japonya mücadelesi beraberlikle sonuçlandı. Fildişi Sahili ise son dakikada gelen golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol

Avustralya 2-0 Türkiye

D Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Avustralya ile Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 07.00’de başlayan mücadeleyi Avustralya 2-0 kazandı.

Avustralya’ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Nestory Irankunda ve 75. dakikada Connor Metcalfe kaydetti. 

Almanya 7-1 Curaçao

E Grubu’nda Almanya ile Curaçao, Houston Stadı’nda karşılaştı. TSİ 20.00’de başlayan mücadelede Almanya, rakibini 7-1 mağlup etti.

Almanya’nın gollerini Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav attı. Kai Havertz mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı. Curaçao’nun tek golü ise Livano Comenencia’dan geldi. 

Hollanda 2-2 Japonya

F Grubu’nda Hollanda ile Japonya, ABD’nin Arlington kentindeki AT&T Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 23.00’te başlayan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Hollanda’nın gollerini 50. dakikada Virgil van Dijk ve 64. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Japonya’da ise 57. dakikada Keito Nakamura ve 89. dakikada Daichi Kamada sahneye çıktı. 

Fildişi Sahili 1-0 Ekvador

E Grubu’nda Fildişi Sahili ile Ecuador, Philadelphia’da karşılaştı. TSİ 02.00’de başlayan mücadeleyi Fildişi Sahili 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın tek golünü 90. dakikada Amad Diallo attı. Fildişi Sahili, son dakikada gelen golle turnuvaya 3 puanla başladı. 

İsveç 5-1 Tunus

F Grubu’nda İsveç ile Tunus, Meksika’nın Guadalupe kentindeki Monterrey Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 05.00’te başlayan mücadelede İsveç, Tunus’u 5-1 mağlup etti.

İsveç’in gollerini 7 ve 90+6. dakikalarda Yasin Ayari, 30. dakikada Alexander Isak, 59. dakikada Viktor Gyökeres ve 84. dakikada Mattias Svanberg kaydetti. Tunus’un tek golü ise 43. dakikada Omar Rekik’ten geldi.

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