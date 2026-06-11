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AjansHaber Spor Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi

Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi

Futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

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Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi

İş insanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un, yapılan tutukluluk incelemesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Futbolda bahis iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Erden Timur’un dosyası, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mevcut dosyadan ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosuna aktarıldı. Timur, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.

Erden Timur kimdir?

Erden Timur, 16 Kasım 1981’de Mersin’de doğdu. İlk ve orta öğreniminin ardından 2000 yılında Tarsus Amerikan Kolejinden mezun olan Timur, daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayarak avukatlık diploması aldı. Timur, 2010 yılında kurduğu NEF Gayrimenkul markasıyla gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermeye başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde konut ve yaşam projeleri geliştiren Timur, özellikle “Foldhome” konseptiyle dikkat çekti. Gayrimenkul sektöründeki yatırımlarıyla öne çıkan iş insanı, yıllar içinde Türkiye’nin önde gelen girişimcileri arasında gösterildi. 11 Haziran 2022’de gerçekleştirilen seçim sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetiminde Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev alan Erden Timur, özellikle transfer süreçleri ve sportif projelerde aktif rol üstlenerek sarı-kırmızılı camianın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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