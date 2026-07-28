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10:14 Bakan Gürlek: " 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı"
AjansHaber Gündem Bakan Gürlek: " 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı"

Bakan Gürlek: " 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Bakan Gürlek: " 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu” kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında toplam 548 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, “Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.” ifadelerini kullandı.

“Uyuşturucu baronlarına hiçbir alan bırakmıyoruz”

Soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyona katılan emniyet birimlerine teşekkür eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Gürlek, paylaşımında, “Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır. Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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