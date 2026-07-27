Barajlardaki doluluk, hidroelektrik üretimini rekor seviyeye çıkardı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin Su Raporları verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz itibarıyla yüzde 71,3’e çıktı. Söz konusu oran, 2024’te yüzde 61,4, geçen yıl ise yüzde 51,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuz verilerine göre, Türkiye genelindeki bütün barajların toplam aktif su miktarı 72,53 milyar metreküp olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp seviyesinde bulunan bu miktar, barajlara gelen suyun geçen yıla göre yüzde 139,9 arttığını gösterdi.

Su kaynaklarında yaşanan artış, elektrik üretimine de doğrudan yansıdı. Yılın ilk 6 ayında hidroelektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 33,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşen hidroelektrik üretimi, bu yılın aynı döneminde 57 milyar kilovatsaate ulaştı. Böylece hidroelektrik santrallerin Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32’nin üzerine çıktı.

Ana havzalarda bahar aylarının bereketi öne çıktı

Raporda ana havza barajlarına gelen suyun aylara göre dağılımı incelendiğinde, özellikle bahar aylarında yaşanan artış dikkati çekti.

Ocak-temmuz döneminde barajlı santrallere ulaşan toplam su miktarı 72,53 milyar metreküpü buldu. Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp seviyesinde kalmıştı.

Mayıs, 19,3 milyar metreküplük su girişiyle yılın en bereketli ayı oldu. Şubat, nisan ve haziran aylarında da geçen yıla kıyasla iki ila üç kat daha fazla su girişi gerçekleşti.

Raporda yer alan verilere göre, temmuz ayının ilk 19 gününde ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp olarak gerçekleşti. Günlük verilere bakıldığında, en yüksek su girişi 1 Temmuz'da 217,4 milyon metreküp, en düşük su girişi ise 16 Temmuz'da 147,2 milyon metreküp oldu.

Su bolluğundan yararlanan ana havza barajları arasında kritik öneme sahip Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 barajları bulunuyor.

Adıgüzel, Alkumru, Almus, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Özlüce, Sarıyar, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamula ve Yedigöze barajları da su verimliliği artan başlıca santraller arasında yer alıyor.

Bu yıl barajlara gelen su miktarı, yalnızca kurak geçen bir önceki yılı değil, 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktı.

Yılın ilk 7 ayında barajlara gelen su miktarı, 37,18 milyar metreküp olarak planlanan program hedefinin yüzde 195,1’ine ulaşarak beklentileri yaklaşık ikiye katladı. Uzun yıllar ortalamasının da yüzde 29,7 üzerine çıkan bu seviye, enerji yönetiminde tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti.