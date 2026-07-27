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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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