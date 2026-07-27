Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zeydi’nin yarın Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.