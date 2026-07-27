DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, “Yunanistan’ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye’nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayisinde benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bölümünü kendi imkanlarıyla karşıladığı belirtildi.

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve iş birliği süreçlerinin ise devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde sürdüğü ifade edildi.

DMM açıklamasında, “Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.” denildi.