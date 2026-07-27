27 Temmuz 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
18:28 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Terörsüz Türkiye”, Gazze ve Batı Şeria mesajları
15:40 DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"
15:05 Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
10:10 Bakan Gürlek: “112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı”
AjansHaber Gündem DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"

DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yunanistan’ın diplomatik girişimlerle Türkiye’nin füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yayınlanma
14
DMM: "Yunanistan’ın Türkiye’nin füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışı"
KAYNAK: (AA)

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, “Yunanistan’ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye’nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği” yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayisinde benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bölümünü kendi imkanlarıyla karşıladığı belirtildi.

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve iş birliği süreçlerinin ise devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde sürdüğü ifade edildi.

DMM açıklamasında, “Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur.” denildi.

#DMM
DMM’den vatandaşlara “NATO Zirvesi” bahanesiyle siber dolandırıcılık uyarısı
DMM’den vatandaşlara “NATO Zirvesi” bahanesiyle siber dolandırıcılık uyarısı
#Gündem / 18 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadelerine ulaşıldı
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
MİT, 1933 yılına ait “gizli mektup açma” formülünü paylaştı
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
Bakan Gürlek: “Haluk Levent İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu”
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Spor
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu
Gündem
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
Bakan Çiftçi: "Motosikletli silahlı saldırılarda dikkat çeken düşüş yaşandı"
Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
Bakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti
Garanti BBVA ve BBVA, COP31’in “Küresel Bankacılık Partneri” oldu
Garanti BBVA ve BBVA, COP31’in “Küresel Bankacılık Partneri” oldu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.